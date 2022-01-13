Новая игра от Respawn Entertainment лишилась креативного директора
Вашингтон, 13 января, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Компанию Respawn Entertainment покинул Мохаммад Алави — креативный директор новой пока неанонсированной игры. Об этом 13 января пишет VGC.
Обложка компьютерной игры Titanfall 2
Обложка Titanfall 2
«Мне посчастливилось работать и учиться у самых талантливых разработчиков и помогать создавать франшизы, которыми я очень горжусь», — пишет Алави на своей странице в LinkedIn. Подробностей о судьбе новой игры Respawn Entertainment он не раскрыл.
Напомним, что сейчас Respawn Entertainment работает над оригинальной однопользовательской игрой. Она не будет связана с другими франшизами компании.