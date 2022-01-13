Бишкек, 13 января, 2022, 15:43 — ИА Регнум. В Киргизии бензина Аи-95 за год подорожал на 72,4% — с 37,5 почти до 64,8 сома (с 33 до 56,9 рубля), передаёт «24.kg» сегодня, 13 января.

Reference.com Бензин

Читайте также: Киргизия уговорила Россию увеличить беспошлинные поставки бензина

За этот же период стоимость бензина Аи-92 в среднем по республике выросла на 64,5% — с 35,5 до 59,1 сома (с 31,2 до 51,9 рубля).

По сравнению с январём 2021 года дизельное топливо в Киргизии стало стоить дороже на 61,7% — цена на него поднялась с 36 до 58,2 сома (с 31,6 до 51,2 рубля).

Читайте также: Рост цен на бензин — в Киргизии могут перестать работать автозаправки