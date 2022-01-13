Уфа, 13 января, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Женщину осудили за наезд на автомобиле на сотрудника полиции в Башкирии. Об этом 13 января сообщает пресс-служба МВД по региону.

Pravovoyicentr.ru ДТП

19 августа 2021 года в Нефтекамске инспектор отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции находился при исполнении. По рации ему передали ориентировку на водителя автомашины, который предположительно ездил по улицам города в нетрезвом состоянии.

«Сотрудник полиции заметил разыскиваемую автомашину и, находясь в форменном обмундировании, потребовал остановиться. Водитель, женщина, проигнорировала требование, продолжила движение и совершила наезд на сотрудника полиции, который в итоге оказался на капоте авто. Неизвестно сколько бы в таком состоянии проехала автомашина, если бы не подоспела полицейская патрульная машина с включенными спецсигналами и перекрыла проезд», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Обвиняемая жительница Нефтекамска 1983 года рождения в судебном заседании признала в полном объеме вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264.1 УК РФ, при этом вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ она не признала.

В результате суд назначил подсудимой наказание в виде двух лет лишения свободы условно со штрафом в размере 50 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилями сроком на три года.