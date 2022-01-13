Варшава, 13 января, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 13 января опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано 16 878 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умер 481 человек.

В больницах Польши по состоянию на 13 января находятся 20 138 пациентов с COVID-19. Из них 1 993 человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

В общей сложности с начала пандемии в Польше зафиксировано 4 265 433 случая заражения коронавирусом. С данным диагнозом умерло 101 419 человек.