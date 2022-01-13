Бишкек, , 15:42 — REGNUM Запасов муки и пшеничного зерна хватит на то, чтобы обеспечивать население Киргизии в течение полутора-двух месяцев. Об этом заявил президент Ассоциации мукомольных предприятий республики Рустам Жунушов на пресс-конференции сегодня, 13 января.

Китай. Российская мука Константин Ягодин ©

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По его словам, Киргизия импортирует пшеницу из России транзитом через Казахстан, и пока граница с ним закрыта, обеспечить киргизстанцев мукой в достаточных объемах можно только при условии, что её не будут вывозить контрабандой в соседние страны.

«Также должно быть непрерывное поступление зерна из России по ранее заключенным контрактам. Мощности киргизстанских мукомольных комбинатов позволяют на 100% обеспечить население страны мукой. Главное при этом — наличие зерна», — подчеркнул глава ассоциации.

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