Ирак, 13 января, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Восемь человек стали жертвами обрушения потолка в мечети в иракской провинции Бабиль. Об этом сообщает газета El-Balad.

Ирак

По данным журналистов, инцидент произошёл в святилище имама Хамзы — крупной исламской святыни, которую посещают тысячи паломников со всего Ирака.

По последним данным, в результате ЧП на месте погибли 6 человек, ещё двое позднее скончались от ран. Многие паломники получили травмы разной степени тяжести.

«Часть внутренних перекрытий потолка святилища имама Хамзы, к югу от Бабиля, упала на группу паломников», — сообщил источник El-Balad в местном полицейском управлении.