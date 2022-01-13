Ульяновск, 13 января, 2022, 15:41 — ИА Регнум. В Ульяновской области прокуратура по итогам проверки в 2021 году поставила на дополнительный учёт 787 преступлений. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство по итогам работы.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

В прокуратуре отмечают, что в 2021 году надзирающие прокуроры Ульяновской области изучили почти 50 тыс. материалов об отказе в возбуждении уголовного дела, передали в суды более 5,1 тыс. уголовных дел с утверждёнными обвинительными актами.

В ведомстве также сообщают, что по итогам проверок на дополнительный учёт поставлено 787 преступлений, которые «не получили законной регистрации в правоохранительных органах». В их числе — 450 хищений, 50 наркопреступлений и более 90 фактов причинения вреда здоровью человека.

Что гражданских, административных и арбитражных дел, то в 2021 года прокуроры приняли участие в рассмотрении более 4,6 тыс. дел, в суды направили свыше 3,5 тысяч исков.

«Иски практически все удовлетворены, с виновных в пользу государства и населения взыскано более 800 млн рублей», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее после прокурорской проверки при предоставлении субсидий по линии АПК одно из коммерческих предприятий возвратило в бюджет Ульяновской области свыше 240 млн рублей.