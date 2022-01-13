Москва, 13 января, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Исполнительница Алёна Апина записала видеообращение к своим поклонникам. Она опубликовала ролик в личном Instagram-аккаунте 13 января.

Скриншот видео на YouTube Алёна Апина

https://www.instagram.com/tv/CYqcfVnB3q-/

На видео Апина, лёжа на больничной койке, с трудом произносит слова: «Как же плохо болеть. Это не COVID, это старые недолеченные болячки». Певица не уточнила, какая именно болезнь стала причиной её нахождения в клинике.

ИА REGNUM напоминает, что Алёна Апина — советская и российская эстрадная певица. Она стала известна в 1988 году как участница группы «Комбинация», которую покинула в 1991 году.