Великий Новгород, 13 января, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Жители Новгородской области сообщают о всё более частых случаях появления волков в населенных пунктах, пишут местные СМИ. Всё чаще местные жители делятся сообщениями о выходе хищников из леса.

Волки

Волки были замечены сегодня, 13 января возле администрации посёлка Хвойная, передаёт «Великий Новгород.ру». Также несколько человек пострадало от нападений хищных животных, один из них госпитализирован.

На призывы местных жителей повлиять на ситуацию администрация заявила об уже принятых мерах по обеспечению безопасности. Помимо этого по различным каналам связи распространяются информационные памятки о том, как себя вести при встрече с хищником.

По словам очевидцев, оголодавшие звери нападают и на собак. Так, хозяева сторожевой собаки сообщили о нападении волка на их домашнее животное. Люди обнаружили кровавый след, который привел их к полю. Тело собаки было истерзано. Жители Новгородской области обеспокоены безопасностью детей, которым нужно ходить в образовательные учреждения.

Местные жители также сообщили, что теперь чаще слышно завывания хищников. Животные стали приближаться к населённым пунктам, хотя ранее этого не делали.

О возможных причинах такого поведения волков рассказал эко-активист Павел Пашков. Его мнение опубликовала группа «Против жестокого обращения с животными» в социальной сети «ВКонтакте». Активист отметил, что волки выходят из лесов не из-за роста популяции, а потому что местные охотники сократили численность других животных, которые необходимы для пропитания хищников. Пашков требует ввести мораторий на спортивную охоту.

«Пока охотники отстреливают животных, выбивая их из экологических систем ради удовольствия, идет масштабное разрушение уникальнейших биоценозов. Животные не способны выжить, элементарно не хватает кормовой базы, сейчас еще и морозы сильные, сугробы», — отметил Павел Пашков.

В целях борьбы с хищниками местные власти привлекли около 50 охотников из различных регионов. Вооруженные жители Москвы, Петербурга и населённых пунктов Новгородской области придут на помощь местным охотникам, которые уже истребили более 300 волков. Для мотивации за каждую особь объявлено вознаграждение в размере восьми тысяч рублей.

Администрация населённых пунктов, в частности Хвойнинского муниципального округа, при обнаружении очередного выхода волков просит обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 8 (816) 67−55−041.