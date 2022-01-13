Вологда, 13 января, 2022, 15:40 — ИА Регнум. В Вологде сдали в эксплуатацию самый большой в городе детский сад. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

Https://vk.com/o.a.kuvshinnikov В Вологде открыли новый детский сад

«Этот современный детский сад построен по нацпроекту «Демография» всего за год. Здесь есть все для полноценного развития и воспитания детей. Уютные группы, спальни, 2 музыкальных зала, физкультурный зал, медицинский блок с прививочным кабинетом, большой бассейн и пищеблок. Территория благоустроена: оборудованы прогулочные и физкультурные зоны, веранды», — написал глава региона.

Он также отметил, что в Вологодской области доступность дошкольного образования для детей от 1 года до 7 лет в области составляет 100%. За последние семь лет в регионе построено 25 детских садов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в России построили полтысячи детских садов.