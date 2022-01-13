Вашингтон, , 15:40 — REGNUM Состоялся релиз необычной игры Museum of Mechanics: Lockpicking, позволяющей геймерам ознакомиться с мини-играми по взлому замков из разных популярных видеоигр. Об этом сообщается 13 января на странице проекта в Steam.

Замок

В Museum of Mechanics: Lockpicking игроки смогут посмотреть на процесс взлома замков из таких хитов, как Mass Effect, TES V: Skyrim, Wolfenstein и др. Создатель проекта Джоннеманн Нордхаген заявил, что это лишь одна из множества запланированных им разработок, призванных «сохранить игровые механики».

Уточним, что во многих видеоиграх взлом замков (на дверях или сундуках) сопровождается несложной мини-игрой. Как правило, геймерам нужно особым образом расположить отмычку или пройти небольшой виртуальный лабиринт.

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