Москва, , 15:37 — REGNUM В России вакцинация от коронавируса разворачивалась с трудом, из-за чего на пике волн пандемии применялись режимы нерабочих дней, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

Мировая пандемия Александр Куликов © ИА REGNUM

«Для сдерживания эпидемии были предприняты экстраординарные меры по активизации вакцинации (лотереи, подарки, требования к допуску на рабочее место, QR-коды в регионах).

Без этого пришлось бы вводить более жесткие локдауны, которые негативно отразились бы на экономике.

В целом наиболее тяжелый период для экономики пришелся на 2020 год, когда в России и в мире действовали самые жесткие локдауны, затем экономика постепенно адаптировалась к ограничениям.

По последнему ноябрьскому периоду нерабочих дней в 2021 году видно некоторое временное «проседание» потребительских расходов и оборота сферы общественного питания, которая, как и гостиничная отрасль, культура и спорт, еще не восстановилась к доковидным уровням.

Однако и сейчас, несмотря на ускорение вакцинации в России, ее уровень (по данным OuwWorldinData) составляет немногим менее 50%, что значительно ниже, чем в Европе (70%), США (62%) или Китае (84%).

И даже такой уровень вакцинации от коронавируса, который достигнут в этих странах, не спасает от волны заражений новым штаммом «Омикрона».

Однако, как считают ученые, вакцинация в той или иной степени все-таки защищает от тяжелых форм течения болезни.

К сожалению, у России один из наиболее высоких в мире уровень избыточной смертности, возможно, более активное распространение вакцинации могло бы ее снизить», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Михаил Мишустин на Гайдаровском форуме заявил, что вакцинация от коронавируса позволила снизить давление на экономику, но угроза появления новых вспышек заболевания остается.

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