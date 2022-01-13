Москва, 13 января, 2022, 15:37 — ИА Регнум. В России вакцинация от коронавируса разворачивалась с трудом, из-за чего на пике волн пандемии применялись режимы нерабочих дней, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

Александр Куликов ИА REGNUM Мировая пандемия

«Для сдерживания эпидемии были предприняты экстраординарные меры по активизации вакцинации (лотереи, подарки, требования к допуску на рабочее место, QR-коды в регионах).

Без этого пришлось бы вводить более жесткие локдауны, которые негативно отразились бы на экономике.

В целом наиболее тяжелый период для экономики пришелся на 2020 год, когда в России и в мире действовали самые жесткие локдауны, затем экономика постепенно адаптировалась к ограничениям.

По последнему ноябрьскому периоду нерабочих дней в 2021 году видно некоторое временное «проседание» потребительских расходов и оборота сферы общественного питания, которая, как и гостиничная отрасль, культура и спорт, еще не восстановилась к доковидным уровням.

Однако и сейчас, несмотря на ускорение вакцинации в России, ее уровень (по данным OuwWorldinData) составляет немногим менее 50%, что значительно ниже, чем в Европе (70%), США (62%) или Китае (84%).

И даже такой уровень вакцинации от коронавируса, который достигнут в этих странах, не спасает от волны заражений новым штаммом «Омикрона».

Однако, как считают ученые, вакцинация в той или иной степени все-таки защищает от тяжелых форм течения болезни.

К сожалению, у России один из наиболее высоких в мире уровень избыточной смертности, возможно, более активное распространение вакцинации могло бы ее снизить», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Михаил Мишустин на Гайдаровском форуме заявил, что вакцинация от коронавируса позволила снизить давление на экономику, но угроза появления новых вспышек заболевания остается.

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