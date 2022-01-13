Варшава, 13 января, 2022, 15:37 — ИА Регнум. 13 января глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик написал на своей странице в соцсети Twitter, что в стране сделано уже более 49 миллионов прививок от COVID-19. При этом, число тех жителей, кто полностью прошел вакцинацию — достигло 21,5 миллиона.

huntlh Вакцинация

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«Сегодня число проделанных вакцин от COVID-19 превысило 49 миллионов. Полностью прошли вакцинацию около 21,5 миллиона человек. Однако все последние месяцы мы наблюдаем снижение интенсивности вакцинации. Те, кто был уверен в необходимости вакцинации, уже, судя по всему, вакцинировались. Вероятно, остались противники вакцинации и сомневающиеся», — написал Дворчик.

Чиновник также приводит данные, что за последние сутки в стране было сделано 236 031 прививка от COVID-19.