Токио, , 15:34 — REGNUM Главный продюсер Final Fantasy XIV Наоки Ёсида призвал геймеров не оскорблять разработчиков игры. Об этом 13 января пишет Eurogamer.

Многопользовательская игра Final Fantasy XIV Скриншот с YouTube

«У меня есть только одна просьба ко всем игрокам — пожалуйста, представьте, что вы разговариваете с разработчиком лицом к лицу. И представляйте, что он может почувствовать перед тем, как отправлять свои отзывы. Я буду счастлив, если люди смогут делать это вежливо», — говорит Ёсида. Он также отметил, что из-за оскорбительных отзывов часть разработчиков может уйти из проекта, что в конечном итоге негативно скажется на будущем игры.

Напомним, что геймеры критикуют команду разработки Final Fantasy XIV из-за долгих очередей, вызванных чрезмерной популярностью проекта. Ранее они также критиковали авторов игры за слишком долгое ожидание перед релизом расширения Endwalker.

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