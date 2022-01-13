Токио, 13 января 2022, 15:34 — REGNUM Главный продюсер Final Fantasy XIV Наоки Ёсида призвал геймеров не оскорблять разработчиков игры. Об этом 13 января пишет Eurogamer.

Многопользовательская игра Final Fantasy XIV
Многопользовательская игра Final Fantasy XIV
Скриншот с YouTube

«У меня есть только одна просьба ко всем игрокам — пожалуйста, представьте, что вы разговариваете с разработчиком лицом к лицу. И представляйте, что он может почувствовать перед тем, как отправлять свои отзывы. Я буду счастлив, если люди смогут делать это вежливо», — говорит Ёсида. Он также отметил, что из-за оскорбительных отзывов часть разработчиков может уйти из проекта, что в конечном итоге негативно скажется на будущем игры.

Напомним, что геймеры критикуют команду разработки Final Fantasy XIV из-за долгих очередей, вызванных чрезмерной популярностью проекта. Ранее они также критиковали авторов игры за слишком долгое ожидание перед релизом расширения Endwalker.

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