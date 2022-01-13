Санкт-Петербург, 13 января, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Универсальный атомный ледокол «Сибирь» в ночь с 12 на 13 января вышел из Петербурга и взял курс на Мурманск. Об этом сообщили в пресс-службе Балтийского завода (входит в состав ОСК), который завершил работы по строительству первого серийного ледокола проекта 22 220.

Bz.ru Атомный ледокол проекта 22220 «Сибирь»

Напомним, подписание акта приёма-передачи ледокола «Сибирь» состоялось 24 декабря 2021 года, после завершения программы заводских ходовых испытаний. Переход к порту приписки займёт около недели. После прибытия атомоход приступит к работе на Северном морском пути.

Атомный ледокол «Сибирь» — второе судно проекта 22 220, построенное на Балтийском заводе (первым был головной ледокол «Арктика»). «Сибирь» заложили 26 мая 2015 года. Спуск на воду состоялся 22 сентября 2017 года. Сегодня на Балтзаводе строятся еще три судна этого проекта — ледоколы «Урал», «Якутия» и «Чукотка».

Универсальные атомные ледоколы проекта 22 220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача — обеспечения круглогодичной навигации в Западном районе Арктики.