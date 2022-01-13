Рязань, , 15:52 — REGNUM Обрез снайперской винтовки времён Великой Отечественной войны изъяли полицейские у 26-летнего жителя посёлка Сапожок Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 13 января в пресс-службе регионального УМВД.

Самозарядная винтовка Токарева ru.wikipedia

Оперативники уголовного розыска проверили информацию о незаконном хранении оружия. Во время обследования домовладения полицейские обнаружили в гараже винтовку с обрезанным стволом и прикладом. Как установила экспертиза — найденный образец представлял собой снайперскую винтовку Токарева (СВТ-38).

«Это довольно редкое оружие, даже во время Великой Отечественной войны такие винтовки выпускались ограниченными партиями. Винтовку, пригодную для стрельбы, изъяли», — уточнили в полиции.

По предварительным данным, молодой человек, ранее неоднократно судимый за угон автотранспорта, несколько лет назад обнаружил на свалке на окраине посёлка деревянный ящик, в котором находился обрез винтовки.

Возбуждено уголовное дело.