Ростов-на-Дону, , 15:31 — REGNUM Шестимесячный ребёнок из Ростова-на-Дону, заразившийся штаммом коронавируса «Омикрон», находится на амбулаторном лечении в домашних условиях. Об этом сообщил руководитель донского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

Экспресс-тест на коронавирус Ярослав Чингаев (с) ИА REGNUM

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«На момент проведения эпидрасследования 9−10 января он [младенец] находился дома и не предполагал госпитализацию. У других членов семьи коронавирус не выявлен. 14 дней лечебно-профилактическая организация будет осуществлять наблюдение за ними», — цитирует ТАСС Ковалева.

При этом заразившаяся «Омикроном» ростовчанка не является матерью ребёнка. Носители коронавируса из разных семей.

ИА REGNUM сообщало, что впервые в Ростовской области штамм «Омикрон» был выявлен у студента Ростовского государственного медицинского университета, приехавшего из Конго. Затем заразились женщина с шестимесячным ребёнком.

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