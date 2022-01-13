Москва, , 19:46 — REGNUM Российский политик Владимир Жириновский в телеэфире поделился со зрителями картиной ужасного краха и развала США, которые вот-вот наступят. В чем лидер ЛДПР видит причину таких событий и не поторопился ли он с похоронами страны, пока еще сохраняющей за собой место западного лидера, разбирался обозреватель ИА REGNUM Евгений Цоц.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Опыт африканской ЮАР показывает, что отмена апартеида по отношению к черным вполне способна качнуть маятник сегрегации в другую сторону. Но попадут ли в эту западню США? В ходе их предполагаемого распада с последующей эвакуацией белого населения, Жириновский предположил даже бегство части американцев в Сибирь, по причине их неспособности ужиться со своими чернокожими и латиноамериканскими согражданами. Если в СССР были национальные республики и при распаде удалось разойтись, образовав новые государства, то у США, где все вперемежку, такой возможности не будет. Может и так, только вот насколько такой сценарий реалистичен? Несмотря на усиленно проталкиваемую там «антирасистскую» повестку, белые в США пока остаются большинством. В случае же, когда фанатики «расизма наоборот» добьются окончательного успеха, несогласным гражданам США будет некуда массово сбежать. Почему дела обстоят именно так? Читайте статью Евгения Цоца

Эвакуация американцев в Сибирь — реальный сценарий?