13 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что советники от Соединенных Штатов Америки начали свою работу на постоянной основе в директорате политики министерства обороны Украины.

Оксана Переможенко, , 19:41 — REGNUM Советники от Соединенных Штатов Америки начали свою работу на постоянной основе в директорате политики министерства обороны Украины. Об этом 12 января сообщает пресс-служба директората на своей странице в социальной сети Facebook.

Гопак Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«11 января 2022 года в Директорате политики в сфере обороны Министерства обороны Украины на постоянной основе начали работать советники от США Крис Риззо и Тодд Браун», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в обязанности советников от США будут входить оказание консультативно-совещательной помощи в процессе выполнения мер оборонной реформы по вопросам политики в сфере обороны, а также управление в сфере обороны и евроатлантической интеграции.

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Новость обсудили в социальной сети Facebook на странице издания «ШарийNET» (также на странице издания в социальной сети «ВКонтакте»), на страницах украинского политолога Юрия Дудкина и канала 112.ua.

«Полностью сдают страну под внешнее управление…» — отреагировал Владимир А.

«Хозяева должны знать, что делают холопы… ой, не рабы…» — с сарказмом добавил Валерий Р.

Cоветники от США Крис Риззо и Тодд Браун Directorate of Policy of the Ministry of Defense of Ukraine

«Независимость, как она есть», — пишет Александр К.

«Так 24 августа День Зависимости?» — задалась вопросом Нина Ж., напоминая о том, что 24 августа отмечается день независимости Украины.

«Не советников, а кураторов!» — подчеркнул Константин Г.

«Ну, а чо? Зато не рабы. И дышать стало так легко, так легко!» — иронизирует Галина Ш.

«Мишку дразнят», — отреагировал Тарас Б.

«Напомните мне великие победы американской армии за последние 50 лет. Афганистан чур не вспоминать», — не без иронии добавил Александр К.

«Здорово!!! Радостная весть!!! Ну если РФ нападет, то они пришли поделиться афганским опытом сваливать по скорому. А чему они еще могут научить?..» — задался вопросом Борис Х.

«Капец, и это как называется? Не предательство случайно?!» — поинтересовался Дмитрий К.

«Это ни разу не посягательство на самостийность и не иностранное вмешательство, не то что ОДКБ», — с сарказмом отметил Станислав А.

«Верным грузино-афганским путем идут не рабы!» — шутит Павел С.

«Будут советовать, как в Афгане?» — спросил Сергей П.

«Независимость по-украински — она такая…» — добавил Максим А.

«И деньги есть им хорошую зарплату платить…» — задумалась Зита Г.

«Эти научат вас любить родину. Свою, конечно…» — добавил Руслан С.

«Приехали разработать план собственной эвакуации на случай возникновения конфликта с Россией», — не без сарказма добавил Alexandr I.

«Войнушку приехали развязать?..» — спросила Юлия Ц.

«За чей счет банкет? Они за минималку советы давать не будут», — поинтересовалась Людмила Х.

Инструктор США на Украине U.S. Army

«Научат драпать, как они из Афганистана», — пишет Вадим М.

«Свои биолаборатории будут защищать», — считает Алекс.

«Ведомство секретное — оборона государства, и тут иностранные граждане… Ну как это?..» — недоумевает Sergey R.

«Отменяйте день независимости за ненадобностью», — призвал Александр Г.

«От украинского МО (министерства обороны — О. П.) они сами захотят домой в Штаты», — шутит Александр К.

«А никто уже и не сомневается, что Украина — это колония США», — отреагировал Игорь К.

«Проспала, что ли? У нас что новый американский штат появился?..» — иронизирует Зоя С.

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