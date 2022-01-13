Варшава, , 15:29 — REGNUM Коллектив ученых из Медицинского университета в Белостоке индентифицировал ген, который увеличивает риск тяжелого течения болезни и смерти от COVID-19. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский в ходе пресс-конференции.

Ученый (сс) luvqs

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Недзельский отметил, что благодаря этому открытию польских ученых, можно будет разработать тест, позволяющий оценить, кто наиболее подвержен риску тяжелого течения болезни.

Министр поздравил коллектив исследователей, которые произвели открытие и подчеркнул, что исследования были сделаны по государственному заказу. В них участвовали почти полторы тысячи пациентов со всей страны с диагнозом COVID-19.