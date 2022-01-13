Джакарта, 13 января, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Глобальная консалтинговая компания по вопросам гражданства и вида на жительство заявила о большом разрыве между севером и югом с точки зрения свободы передвижения, сообщает Sindonews.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

Общий уровень свободы передвижения за последние несколько десятилетий значительно вырос.

В настоящее время жители соседних с Индонезией стран Японии и Сингапура могут посетить192 направления. На втором месте идут Германия и Южная Корея (190 направлений). На третьем — Финляндия, Италия, Люксембург, Испания (189 направлений).

Индонезия находятся на 72 позиции. Граждане страны могут посетить 71 страну.

Согласно опубликованному рейтингу, в среднем человек может посетить 57 стран без получения визы. В настоящее время это число увеличилось до 107 стран. Свободой передвижения могут воспользоваться в основном жители Европы, Северной Америки и богатых стран Азии. Между тем, владельцы паспортов из таких стран, как Ангола, Камерун и Лаос, могут свободно посетить только 50 стран.