Москва, , 15:27 — REGNUM В головы представителей нынешних властей Украины могут прийти абсолютно немыслимые вещи. Об этом 13 января заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI.

Сергей Рябков Mgimo.ru

«Сценарии могут быть совершенно разные. Мы видели, что происходило в прошлом году во всей этой истории с «вербовкой» украинцами российских граждан и с белорусским их транзитом куда-то за границу. То есть, в головы в Киеве могут прийти абсолютно немыслимые на сегодня вещи», — сказал он.

При этом замглавы МИД РФ уточнил, что таким вещам необходимо положить конец и вернуть Украину к реальному выполнению Минского комплекса мер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что украинские власти упиваются иллюзией реванша и ищут повод для отказа от выполнения Минских соглашений.