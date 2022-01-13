Архангельск, 13 января 2022, 15:25 — REGNUM На Архангельском ЦБК появится цех по производству медицинского кислорода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.
Комбинат оказывает инфраструктурную поддержку владельцу нового объекта. Затраты Архангельского ЦБК составят около 1,5 млн. рублей. Прогнозируемо цех по производству сжиженного медицинского кислорода запустится в течение месяца.
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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области выявили 169 случаев COVID-19.