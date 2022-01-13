Мэрайя Кэри стала автором детской книги
Лос-Анджелес, США, 13 января, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Американская певица Мэрайя Кэри анонсировала свою первую детскую книгу под названием The Christmas Princess («Рождественская принцесса»). О выходе произведения артистка сообщила в личном Instagram-аккаунте.
Скриншот с YouTube
Мэрайя Кэри
https://www.instagram.com/p/CYom3UAqsLb/
Главную героиню истории как и её автора зовут Мэрайя. Книга написана в соавторстве с Микаэлой Анджелой Дэвис. Точная дата выхода произведения пока неизвестна.
ИА REGNUM напоминает, что это вторая совместная работа Мэрайи Кэри и Микаэлы Анджелы Дэвис. Ранее они выпустили мемуары певицы под названием «Значение Мэрайи Кэри».