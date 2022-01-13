Самара, , 15:29 — REGNUM Занятия в школах отменили из-за поступивших сигналов о возможном минировании некоторых образовательных учреждений в Самаре. Об этом 13 января сообщает портал «Волга Ньюс».

Кинолог в школе Сестрорецка Курорт.78.мвд.рф

«В связи с поступившим сигналом о возможном минировании ряда школ города организована эвакуация детей. Все учащиеся покинули образовательные учреждения. Никто не пострадал. Занятия в школах отменены, включая вторую смену», — приводят журналисты сообщение источника в городской администрации.

Сообщается, что эвакуация школ проводилась и в Кинеле.

«Сообщения о минировании образовательных учреждений рассылаются неизвестными в разных городах страны. В Самарской области эта проблема коснулась Кинеля и Самары», — сообщает издание.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов разбираются в ситуации.