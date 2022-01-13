Чебоксары, , 15:23 — REGNUM В Чувашии на федеральной трассе М-7 «Волга» у трёх населённых пунктов вдоль дороги обеспечили освещение. Общая протяжённость линий составила 2,7 км, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

На участке федеральной дороги в Чувашии Vv-fad.ru

В управлении отмечают, что работы завершены в Чебоксарском районе рядом с остановками и пешеходными переходами возле села Абашево, а также деревень Кибечкасы и Шобашкаркасы. Всего обеспечено освещение на участках общей протяжённостью 2,7 км.

Помимо этого, дополнительно установили 1,7 км барьерного ограждения на обходе Чебоксар (с 13 по 15 км) на трассе Р-176 «Вятка».

В ведомстве сообщают, что в 2022 году в Чувашии будет организовано электроосвещение на пяти остановках и пешеходных переходах в Цивильском и Канашском районах на участках дороги А-151 Цивильск — Ульяновск. Барьерное ограждение также появится на развязке Р-176 «Вятка» на обходе Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в собственность Чувашии передано четыре участка федеральной трассы М-7 «Волга», включая западный подъезд к Чебоксарам. Общая протяжённость данных участков превышает 11 км.

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