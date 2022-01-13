Москва, 13 января, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Предложение главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина требует дополнительного изучения, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Obninsk-poisk.ru Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия выросли почти на 57%

«С одной стороны, СКР ранее уже осуществлял регулирование данного вопроса, имело необходимые компетенции и соответствующую материально-техническую базу, что может облегчить восстановление прежнего порядка.

С другой стороны, важно, в каком виде будет осуществляться такой контроль, не приведёт ли он к ограничению прав добросовестных покупателей и владельцев оружия, как скажется на экономическом положении его производителей.

При восстановлении прежних мер контроля МВД есть риск увеличения коррупции в регулирующих органах, а также расширения «серого» и нелегальных рынков оружия, если ужесточение будет излишним.

Не исключен риск межведомственных противоречий, если эти вопросы будут контролировать сразу несколько структур, появления новых бюрократических процедур, которые только запутают граждан, осложнят им владение и использование оружием.

Восстановление прежних мер регулирования оборота гражданского оружия может сказаться на количестве таких происшествий в стране.

Однако полностью исключить их появление вряд ли удастся, так как в России сохраняется нелегальный рынок оружия, позволяющий злоумышленникам приобретать его», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает, что контроль за оборотом оружия и патронов следует от Росгвардии передать Министерству внутренних дел.

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