Митровица, Сербия, 14 января, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Непроведение референдума об изменении конституции Сербии на территории ее южного края Косово и Метохия 16 января является очередным доказательством предательской политики президента Александра Вучича. Об этом говорится в сообщении Народного движения сербов Косово и Метохии «Отечество», распространенном 13 января.

Sémhur, перевод Переход Артур Карта Косово

«Президент Сербии не желает нарушать «государственность» сепаратистского парагосударственного образования под названием Республика Косово», — отмечается в сообщении.

Представители движения «Отечество» напомнили, что до прихода Александра Вучича к власти сербы, проживающие в южном крае, участвовали на всех местных, парламентских и президентских выборах, проходящих в Сербии.

«В феврале 2012 года четыре муниципалитета на севере Косово и Метохии — Зубин Поток, Лепосавич, Звечан и северная часть Косовской Митровицы организовали референдум о непризнании органов власти самопровозглашенного Косово в этой части южного края. Хотя Приштина выступала против этого референдума, он был удачно проведен, и более 90% сербов приняли в нем участие. Убедительным большинством голосов было принято решение о непризнании органов власти самопровозглашенного Косово», — говорится в сообщении.

Руководство движения также напомнило, что выборы на всех уровнях проходили не только на севере Косово и Метохии, но также и в сербских муниципалитетах южнее реки Ибар, несмотря на возражения Приштины.

«Уже в 2014 году косовские сербы уже голосовали не как остальные граждане Сербии, а как диаспора. Голосование проходило на территории края, а подсчет голосов — в центральной Сербии, куда перевозили урны с бюллетенями. Так на месте выглядит национальная и государственная политика Александра Вучича», — резюмировало руководство движения «Отечество».

Напомним, что 16 января в Сербии пройдет референдум о внесении дополнении в конституцию. Сепаратистские власти в Приштине ранее заявили, что косовские сербы могут принять участие в голосовании только дистанционно.