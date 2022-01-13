Севастополь, 13 января, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов возбуждено и расследуется в отношении государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севастопольский морской порт», сообщили 13 января в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю. Уголовное дело возбуждено по материалам Севастопольского линейного отдела полиции и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт

«Крымским следственным отделом на транспорте Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю расследуется уголовное дело по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ)», — уточнили в СК.

По версии следствия, руководство порта, зная, что на расчетных счетах имеются неоплаченные инкассовые поручения на оплату задолженности по налогам и сборам, скрыли средства, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки. Расчеты с кредиторами велись через расчетные счета третьих лиц.

Всего, полагает следствие, от государства было скрыто более 4 млн рублей — в период с марта по октябрь 2021 года деньги предприятия расходовались на цели, не связанные с уплатой налогов.