Тобрук, Ливия, , 15:21 — REGNUM Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) заблокировали работу пограничного перехода, через который осуществляется сообщение с Чадом и Суданом. Об этом сообщает CanatFabrayr со ссылкой на официальное заявление командования ЛНА.

Ливия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Командование объявляет о закрытии пограничного перехода с Суданом и Чадом до дальнейшего уведомления. В этот период мы просим водителей легковых машин и грузовиков взять на себя обязательство соблюдать принятые меры безопасности», — отмечается в заявлении ЛНА.

Местные СМИ связывают решение о закрытии КПП с резко возросшим в последнее время потоком нелегальных мигрантов и контрабанды. Тысячи человек транзитом следуют через территорию Ливии, чтобы попасть в Италию или другие государства ЕС.