Ростов-на-Дону, , 15:15 — REGNUM В Ростовской области генеральным директором АО «Региональная корпорация развития» назначен Михаил Тихонов. Новый руководитель представлен коллективу организации.

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Напомним, что Тихонов в течение пяти лет возглавлял министерство промышленности и энергетики Ростовской области, затем менее года курировал вопросы промышленности, энергетики и транспорта в должности заместителя главы региона. Свой пост он покинул 11 июля 2019 года. Затем Тихонов возглавил ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева».

ИА REGNUM сообщало, что после кончины в ноябре 2021 года руководителя АО «Региональная корпорация развития» Александра Жукова произошли изменения. Временно возглавил АО «Региональная корпорация развития» бывший министр имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Николай Толмачев. Председателем совета директоров корпорации избран Евгений Осыченко — действующий министр имущественных и земельных отношений Ростовской области.

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