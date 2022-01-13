Москва, 13 января, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Россия выступает стороной, которая всячески пытается устранить угрозу масштабной войны на Европейском континенте. Об этом 13 января заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Взрыв ядерной боеголовки

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"У нас мандат международного сообщества на обеспечение безопасности Европы. Мы страхуем мир от Третей мировой войны», — сказал Коротченко.

При этом эксперт назвал украинский режим безответственным и преступным. И поэтому его надо сдерживать, считает участник программы.

«Надо Украине объяснить, что, если они хотят разжечь войну мы не позволит это сделать. Мы действуем в интересах сотен миллионов жителей Европы, которые не хотят войны. Войны хочет Киев. А мы говорим: «Не думайте об этом». Мы спасаем Европу», — отметил Коротченко.