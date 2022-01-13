Казань, 13 января, 2022, 16:01 — ИА Регнум. В Татарии разрабатывают сводный план тушения лесных пожаров, который в дальнейшем согласуют с республиканским управлением ГУ МЧС России, департаментом лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу, ФБУ «Авиалесоохрана», Федеральным агентством лесного хозяйства, а затем утвердят главой Татарии Рустамом Миннихановым. О стартовавшей подготовке к пожароопасному сезону в лесах в этом году сообщает минлесхоз РТ.

Mil.ru Тушение пожара

В сводном плане отразят сведения о лесах республики, численности лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, порядке привлечения и использования спецсредств в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесных массивах.

До начала пожароопасного периода работники лесопожарных станций пройдут обучение. В настоящее время ведется плановое техобслуживание и ремонт лесопожарной техники, тракторов и прицепов, закупаются необходимые запчасти и оборудование.

В 2021 году пожароопасный сезон в Татарии составил 193 дня и продолжался с 15 апреля до 25 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с 20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года действовал особый противопожарный режим.

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