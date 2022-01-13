Вашингтон, 13 января, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Прошлогодняя сенсация с более чем сотней «обнаруженных на снимках из космоса» новых китайских пусковых шахт баллистических ракет, опубликованная в крупнейших американских СМИ, обернулась конфузом. Что за таинственные объекты сбили с толку американских журналистов и наблюдателей, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Баллистические ракеты Китая

По сообщению китайского официального источника, за шахты для баллистических ракет были приняты фундаменты под ветряные генераторы. Но масштаб кампании и эмоциональный накал, с которым в американских СМИ были поданы пресловутые «шахты», заставляет задуматься, что цель появления данной сенсации была вполне определенной. Недаром американские аналитики сразу разразились «догадкой», что раз «шахты» — на севере Китая, значит, Китай строит их против России. Хотя для шахт стратегических ракет такое кучное расположение нехарактерно, что сразу навело экспертов на догадки об информационном вбросе. И все-таки «ракетную» версию подхватили желающие вбить клин в российско-китайские отношения. Кто же это мог быть? Читайте статью Анатолия Кошкина

«Пуганая ворона и куста боится»: в США испугались китайских ветряков