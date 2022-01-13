«Так вам Китай и показал». Пусковые шахты Пекина так просто не обнаружишь
Вашингтон, 13 января, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Прошлогодняя сенсация с более чем сотней «обнаруженных на снимках из космоса» новых китайских пусковых шахт баллистических ракет, опубликованная в крупнейших американских СМИ, обернулась конфузом. Что за таинственные объекты сбили с толку американских журналистов и наблюдателей, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.
По сообщению китайского официального источника, за шахты для баллистических ракет были приняты фундаменты под ветряные генераторы. Но масштаб кампании и эмоциональный накал, с которым в американских СМИ были поданы пресловутые «шахты», заставляет задуматься, что цель появления данной сенсации была вполне определенной. Недаром американские аналитики сразу разразились «догадкой», что раз «шахты» — на севере Китая, значит, Китай строит их против России. Хотя для шахт стратегических ракет такое кучное расположение нехарактерно, что сразу навело экспертов на догадки об информационном вбросе. И все-таки «ракетную» версию подхватили желающие вбить клин в российско-китайские отношения. Кто же это мог быть? Читайте статью Анатолия Кошкина
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