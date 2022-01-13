Москва, 13 января, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Несомненно, за последние 20 лет были достигнуты значительные успехи в плане повышения уровня жизни населения России. Сравнивая с эпохой развитого социализма, следует отметить, что возросла доступность разнообразных благ для широких слоев населения, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

«Сформировались экономически самодостаточные социальные группы, как в сфере крупного, так и среднего бизнеса. Невозможно отрицать, что результат, явился итогом развития частной инициативы и формируемой государством благоприятной деловой среды, основанной на принципах свободной конкуренции.

Однако в отличие от плановой системы организации общества, те же основания, которые служили росту благосостояния, породили и крайнюю степень социального расслоения, что свидетельствует о естественных пределах возможностей рыночных механизмов. Основой позитивной динамики характеристик, определяющих уровень и качество жизни, в любом случае, является экономика.

Степень развития материального базиса создает реальные условия и для роста доходов, и для удовлетворения потребностей населения. Проблема состоит в том, что чисто рыночная организация общества уже не способствует развитию социальной функции государства.

Позитивный потенциал, заложенный в институте частной собственности и конкуренции, как основы поступательного развития, практически себя исчерпал.

Сформировавшаяся хозяйственная система способна лишь поддерживать сложившуюся структуру распределения материальных благ, воспроизводя ее диспропорции. Региональная неравномерность в распределении доходов населения, отражает чисто отраслевой перекос в экономическом развитии.

Понятно, что крупный капитал, концентрировался в финансовых узлах страны и ориентировался на быстрое извлечение прибыли, расширяя свое участие, прежде всего, в добыче сырьевых ресурсов.

Соответственно и вся социальная инфраструктура формировалась с целью, обеспечить эффективное воспроизводство трудовых ресурсов для обеспечения потребностей частных корпораций.

В тоже время, сама по себе, организация общества, основанная на рыночных принципах, достаточно жестока. Она «выбраковывает» социальные группы, не участвующие в процессе накопления богатства.

Это и, так называемые, социально незащищенные слои населения (пенсионеры, многодетные семьи), и люди в силу своих профессиональных навыков или личностных характеристик, «не вписывающихся» в новые реалии.

Таким образом, рыночная организация общества, долгое время способствовавшая развитию страны, с неизбежностью, породила такое явление, как «бедность».

Прежняя схема развития подошла к своему пределу. Она уже неспособна устранить региональные и демографические перекосы в распределении создаваемых обществом благ.

В результате, вектор развития объективно смещается в направлении централизованного регулирования, как производства, так и сферы потребления. Устранить географические перекосы в уровне жизни призваны, реализуемые в данный момент, программы комплексного развития отдаленных от Центра территорий.

Масштабные инфраструктурные проекты, призванные наконец-то объединить Россию в единое экономическое пространство, создают предпосылки для выравнивания жизненных стандартов.

В то же время, масштабные социальные программы, инициированные на высшем уровне, явное свидетельствуют о, все большей социальной ориентации нашего государства.

Основой осуществляемых экономических и социальных преобразований становится, распределения факторов и результатов производства из организационного центра. А это уже не рынок — это планирование», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что в России уровень жизни сейчас примерно на 20% выше, чем было в СССР.

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