Рим, , 15:11 — REGNUM Все три ведущие правоконсервативные партии Италии поддержат кандидатуру Сильвио Берлускони на выборах президента страны, заявил в четверг, 13 января, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Сильвио Берлускони (сс) European People's Party

Ранее представители леволибералов, партнеров «Лиги» и партии Берлускони по правящей коалиции, заявили, что выйдут из правительства, если Берлускони будет избран президентом. «У них нет права вето», — сказал в ответ Сальвини.

Кандидатуру президента Италии утверждает парламент. Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок. Никто из ведущих политиков, помимо Сильвио Берлускони, пока не выражал открыто намерения выдвигать свою кандидатуру. Высказывается также предположение о возможном выдвижении в президенты нынешнего главы «широкой коалиции» премьер-министра Марио Драги.