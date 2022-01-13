Москва, 13 января, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Инициатива глава СКР Александра Бастрыкина по ужесточению контроля за оборотом оружия позволит значительно сократить количество инцидентов в общественных местах, например, стрельбу в школах, МФЦ и т. д., заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генсовета «Деловой России» Владимир Кузнецов.

Torange.biz Незаконное оружие

«Предложение Бастрыкина вернуть МВД РФ контроль за оборотом оружия выступает естественным следствием поручения президента РФ Владимира Путина об ужесточении оборота гражданского оружия, данного им в результате нескольких происшествий в 2021 году, имевших место в Казани, Перми и Москве.

С момента указанного поручения уже были приняты некоторые меры: МВД предложило изменить законодательство об оружии, возраст приобретения оружия был повышен до 21 года, были усилены меры контроля за оборотом оружия и правила медицинского освидетельствования для его получения.

Кроме того, Росгвардия, которая на настоящий момент осуществляет контроль за оборотом оружия, предложила не выдавать разрешение на оружие лицам, не прошедшим проверку в МВД и ФСБ.

Предложение главы СК РФ предполагает контроля за оборотом оружия на межведомственном уровне МВД РФ и Росгвардией совместно.

В настоящее время данная инициатива, как и другие, более ранние инициативы СК РФ, по сообщению Бастрыкина, находится на этапе межведомственного обсуждения. Помимо этого, Бастрыкин также призвал усилить мониторинг интернета на предмет экстремизма и терроризма.

Учитывая оперативность принятия мер (поручение об ужесточении оборота оружия дано президентом практически сразу же после стрельбы в Казани 11 мая 2021 года), представляется, что эта и другие инициативы позволят значительно сократить количество подобных инцидентов и снизить риск их дальнейшего возникновения, ввиду чего может быть оценена исключительно положительно», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, контроль за оборотом оружия и патронов следует передать Министерству внутренних дел России, сейчас его осуществляет Росгвардия, заявил, глава СКР Александр Бастрыкин.

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