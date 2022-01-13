Волгоград, , 15:12 — REGNUM В Волгоградской области 13 января подтверждено 172 новых случая заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 244 пациента, скончались от осложнений 16 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 28 районах региона. Всего в Волгоградской области инфекцию выявили у 131 785 жителей. Завершили лечение выздоровлением 122 443 человека. В стационарах и амбулаторных условиях медицинскую помощь получают 3 602 пациента.

От осложнений, вызванных COVID-19, в регионе скончались 5 740 человек.