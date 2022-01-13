Рим, 13 января, 2022, 15:09 — ИА Регнум. За неделю с 5 по 11 января в Италии было зафиксировано на 49% случаев заражения коронавирусом больше, нежели неделей ранее, сообщили в экспертном институте Gimbe в четверг, 13 января.

(сс) Adert Временный госпиталь для больных коронавирусом в Италии

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Число сделанных прививок за тот же период выросло на 62%. Благодаря сравнительно высокому уровню вакцинации число госпитализированных и число помещенных в палаты интенсивной терапии выросло не столь значительно, как число зараженных (на 31% и 20% соответственно).

По данным на12 января, в Италии умерли139 872человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на313(днем ранее — на294). Это самый высокий показатель с апреля 2021 года. Число подтвержденных носителей выросло на196 224(днем ранее — на220 532). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет7 971 068 — более 13% населения страны. В настоящее время заражены2 222 060человек (на87 921больше, чем днем ранее), что является самым высоким показателем за всё время эпидемии. Две прививки от коронавируса сделали 46,81 миллионачеловек (более 77,7% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Вдекабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, гостиницы, публичные церемонии, пользоваться городским и междугородним транспортом).