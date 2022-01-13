Лос-Анджелес, США, , 15:07 — REGNUM Актёр Дензел Вашингтон сообщил о том, что собирается вернуться к своей роли в новой части фильма «Великий уравнитель». Об этом 13 января пишет Collider.

Дензел Вашингтон Скриншот видео на YouTube

«Они написали третий «Великий уравнитель», так что я планирую сделать это. Поэтому я должен привести себя в форму и снова начать избивать людей. Я снова избиваю людей», — поделился актёр. По данным Collider, Антуан Фукуа может вновь выступить режиссёром фильма.

ИА REGNUM напоминает, что «Великий уравнитель» — это боевик, основанный на одноимённом сериале. Первая часть дилогии вышла в 2014 году, а вторая в 2018 году.

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