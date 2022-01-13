Нижний Новгород, 13 января, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Во время новогодних праздников, проходивших в период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, Нижегородскую область успели посетить около 120 тысяч туристов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Andrey Mindryukov Нижний Новгород

Начиная с 1 декабря минувшего года, туристско-экскурсионный поток в Нижегородской области превысил 250 тысяч человек, многие из которых стали гостями проходившего в Нижнем Новгороде фестиваля «Новогодняя столица России».

Стартовал он 11 декабря, начавшись с парада сказочных героев на Большой Покровской, участие в котором приняли более 150 артистов уличных театров.

Также на протяжении новогодних каникул на главной пешеходной улице столицы Приволжья местных жителей и приезжих развлекали артисты местных уличных театров и аниматоры, которые общались с прохожими через интерактивные экраны.

Главной площадкой фестиваля стала Нижегородская ярмарка, на которой разбили ледовый каток, рождественский базар и фуд-корт, а также установили карусель, ледовый городок и дровяную печь. В новогоднюю ночь ярмарку посетили около 40 тысяч человек.