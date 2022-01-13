Рим, 13 января, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В Капитолийском дворце в Риме в четверг, 13 января, началась церемония прощания со спикером Европарламента Давидом Сассоли.

Francesca Minonne Давид Сассоли

Проститься с Сассоли прибыли президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Марио Драги, мэр столицы Роберто Гуалтьери.

Государственные похороны состоятся 14 января, отпевать Сассоли будут в римской базилике Santa Maria degli angeli.

Сассоли умер 11 января на 66-м году жизни.