В Риме началась церемония прощания со спикером Европарламента Сассоли
Рим, 13 января, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В Капитолийском дворце в Риме в четверг, 13 января, началась церемония прощания со спикером Европарламента Давидом Сассоли.
Francesca Minonne
Давид Сассоли
Проститься с Сассоли прибыли президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Марио Драги, мэр столицы Роберто Гуалтьери.
Государственные похороны состоятся 14 января, отпевать Сассоли будут в римской базилике Santa Maria degli angeli.
Сассоли умер 11 января на 66-м году жизни.