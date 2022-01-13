Уфа, 13 января, 2022, 15:08 — ИА Регнум. По 25 лет лишения свободы запросил государственный обвинитель для мужчин, обвиняемых в убийстве 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Башкирии. Об этом 13 января сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

ИА REGNUM Ветеран

В Верховном суде Башкирии состоялись прения сторон по уголовному делу о жестоком убийстве ветерана, который находился в беспомощном состоянии.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела знали, что у одиноко проживающего в Кигинском районе Башкирии 100-летнего фронтовика есть крупная сумма денег.

В материалах дела указано, что в июле 2020 года в ночное время обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения проникли в дом пожилого мужчины, связали его, избили и потребовали отдать им его накопления.

«Под пытками он отдал сообщникам более 2,4 млн рублей, которые подельники поделили поровну», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что потерпевший получил не совместимые с жизнью травмы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам разбоя и убийства.

«Государственное обвинение предложило суду назначить каждому из обвиняемых наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на два года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что следователи нашли в лесу и изъяли похищенные у ветерана деньги, которые подозреваемые спрятали после убийства.