Минск, 13 января, 2022, 15:01 — ИА Регнум. 20 хоккеистов минского «Динамо» получили положительные результаты тестов на коронавирус. Об этом 13 января сообщает пресс-служба клуба.

Hcdinamo.by Игроки минского «Динамо»

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Имена заразившихся игроков не сообщаются. Кроме хоккеистов, положительные результаты тестов получили несколько представителей тренерского штаба и персонала клуба.

Отмечается, что все заразившиеся отправлены на самоизоляцию, а игроки помещены в список травмированных.