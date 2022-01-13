Владикавказ, 13 января, 2022, 15:05 — ИА Регнум. В Северной Осетии в 2021 году появились на свет 8158 новорожденных. Большинство из них — мальчики. Их родилось 4202 человека, а девочек — 3956, сообщили в региональном управлении ЗАГС.

Andrés Nieto Porras Новорожденный

По данным ведомства, число родившихся младенцев в прошлом году стало ниже, чем годом ранее на 48 человек. Рождаемость упала в том числе и в столице региона, пишет портал «Основа». Так, по словам начальника отдела ЗАГС города Владикавказа Ирины Мамсуровой, в городе родилось всего 5326 малышей, что на 167 человек меньше, чем в 2020 году.

Среди самых популярных имен мальчиков названы Георгий, Алан, Хетаг, Сослан, Давид и Александр. Девочек в 2021 году чаще всего называли Мариями, Софиями, Аминами, Викториями, Александрами.

Напомним, в 2020 году в Северной Осетии также было зафиксировано снижение рождаемости. В республике родилось 8206 детей, что 461 ребенка меньше, чем годом ранее.

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