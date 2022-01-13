Архангельск, , 15:00 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 169 человек, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Среди новых заболевших: 50 архангелогородцев; 28 северодвинцев; восемь новых случаев выявлено в Коношском районе; по семь — в Коряжме и Няндомском районе; шесть — в Мирном; по пять — в Новодвинске, а также в Каргопольском округе, Котласском и Шенкурском районах; по четыре — в Котласе, Вилегодском округе, а также в Приморском, Устьянском и Пинежском районах; по три — в Плесецком округе, Красноборском, Вельском, Онежском и Ленском районах; по два — в Верхнетоемском округе, Лешуконском и Мезенском районах.

По данным федерального штаба, за сутки в регионе скончались три кови-пациента.

«В статистику включено два завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Турцию и Египет», — уточнили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января в России коронавирус выявили у 21 155 человек.