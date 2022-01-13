Душанбе, , 15:00 — REGNUM Прибывшие в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ» в Казахстан военные Таджикистана вернутся домой в пятницу, 14 января. Об этом 13 января сообщил казахский президент Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора со своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает пресс-службы таджикского лидера.

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон Akorda.kz

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«Поблагодарив Таджикистан за поддержку и содействие, <…> Касым-Жомарт Токаев отметил, что находящиеся в Казахстане в составе ограниченного контингента миротворческих сил ОДКБ военнослужащие Республики Таджикистан 14 января текущего года возвращаются в Таджикистан», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, указывается, что во время разговора лидеры двух стран также провели обсуждение отдельных аспектов отношений стратегического партнёрства Таджикистана и Казахстана, и перспективы их развития.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин обсудил со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым недавние события, которые произошли в Казахстане.