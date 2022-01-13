Пхеньян, 13 января, 2022, 19:49 — ИА Регнум. Перед самым Новым годом завершился 4-й пленум ЦК правящей партии Северной Кореи. Почему Трудовая партия КНДР развила такую политическую активность и какие задачи собирается решать в наступившем году, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

По словам корейского лидера Ким Чен Ына, идея о возможности перенять китайский опыт в Северной Корее не смогла найти воплощения. Все дело в том, что США, так же как и Запад в целом, отказался от сотрудничества с КНДР, оставив страну в статусе изгоя. Таким образом, политическому руководству КНДР приходится менять стратегию в самых жестких условиях, отсюда и та частота, с которой собираются партийные пленумы. Условия, выдвинутые США, предполагали подчинение Северной Кореи вместо взаимоуважительного и постепенного сближения двух Корей — Северной и Южной. Теперь КНДР снова предстоит планировать свое будущее из расчета лишь на собственные силы, а не выгодное сотрудничество, которое в какой-то момент казалось вполне достижимо. Что же намечают руководители КНДР и каковы результаты 20-летнего пребывания у власти? Читайте статью Владимира Павленко

В Пхеньяне в канун Нового года состоялся пленум ЦК правящей партии КНДР