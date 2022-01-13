Чайковский, Пермский край, , 14:58 — REGNUM В городе Чайковском Пермского края 13 января эвакуировали школу. К такой мере пришлось прибегнуть после того, как в здании распылили перцовый баллончик. Информация об этом опубликована в соцсети.

Газовый баллончик Björn Hansson

Инцидент произошел в недавно открывшейся школе «НьюТон». Балуясь, семиклассник распылил баллончик. Пострадавших нет, детей оперативно вывели на улицу.

На место ЧП выезжали оперативные службы: скорая помощь и правоохранители. СМИ сообщают, что сейчас школа работает в штатном режиме.